В Татарстане во время уборки снега погиб подсобный рабочий

Трагедия случилась в декабре прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Высокогорского района, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Трагедия случилась в декабре прошлого года. Мужчина, управляя фронтальным погрузчиком, грубо нарушил правила безопасности при уборке территории казанского завода от снега. В результате погиб подсобный рабочий.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что ОПГ «Тукаевские» пытаются склонить суд к привлечению присяжных по своему делу.

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