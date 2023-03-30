В казанском ЖК «Салават Купере» из-за просадки грунта закрыли детсад №45

Данная инициатива связана с обеспечением безопасности. Фото: kzn.ru

316 ребят из казанского ЖК «Салават Купере» не смогут ходить в свой детсад №45. Дошкольное учреждение пришлось закрыть из-за частичной просадки грунта.

- Изменения небольшие, однако учитывая провал грунта по причине карстового проявления на одной из площадок детсада на площади четыре квадратных метра в ноябре 2022 года, решение о временном закрытии учреждения было принято в целях безопасности, - сообщили в мэрии Казани.

Там также отметили, после таяния снега на асфальтных дорожках детсада появились трещины. В связи со всем этим городские власти инициировали дополнительное обследование территории и здания дошкольного учреждения. Оно продлится около двух недель. В это время ребята будут ходить в соседние с ними детсады, которые расположены в первой и второй части ЖК «Салават Купере». Родителям также временно предлагаются дошкольные учреждения в детсадах Залесного и Юдино, там есть свободные места.

Напомним, в Казани в Советском районе открыли детский сад № 11. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей.

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