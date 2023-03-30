С 1 апреля в Казанском зооботсаду подорожают билеты

Изменится также и стоимость групповых экскурсий. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

С 1 апреля подорожают билеты на посещение Казанского зооботсада. Связано это с инфляцией, ростом цен на корма, коммунальные услуги, а также расходами на улучшение условий содержания животных.

Так, вход на территорию «Река Замбези. Африка» будет стоить 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Билеты на историческую территорию зооботсада можно будет купить за 250 рублей взрослым и за 150 рублей детям - от 3 до 17 лет.

- Изменится также стоимость групповых экскурсий, - сообщает пресс-служба Казанского зооботсада.

Напомним, ранее покупка билетов в городской зооботсад стала доступна по Пушкинской карте.

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