Территория в Московском районе Казани получила название «Химград»

Внести название в государственный адресный реестр поручено управлению архитектуры и градостроительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из территорий Московского района Казани власти города присвоили название «Химград». В новом сборнике документов столицы Татарстана опубликовано соответствующее постановление.

«Присвоить элементу планировочной структуры в Московском районе Казани следующее наименование: Химград», — указано в тексте.

Внести название в государственный адресный реестр поручено управлению архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани в рамках реновации речпорта появится ЖК «Яналиф».

Территория на карте

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