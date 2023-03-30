В Набережных Челнах полицейские задержали похитителя терминалов с деньгами

Он вывез терминалы в лес и вскрыл их. Фото: МВД Татарстана

Продавец одного из круглосуточных магазинов в Набережных Челнах позвонил в отдел полиции «Центральный» и сообщил о пропаже из тамбура терминала для внесения денег. Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось задержать похитителя — безработного 28-летнего местного жителя.

Мужчина, воспользовавшись тем, что на терминалы никто не обращает внимания, похитил их из магазина. Для этого он арендовал автомобиль, на котором вывез терминалы в лес. Здесь он вскрыл терминалы, а полученными деньгами расплатился по долгам. Причиненный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

Мужчина похитил терминалы из круглосуточного магазина. Фото: МВД Татарстана

В отношении жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием и даже признался еще в одном подобном преступлении, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ранее мы сообщали, что Татарстан занял первое место в ПФО по количеству раскрытых краж и мошенничеств.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram