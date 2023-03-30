В Казани на ремонт 7,2 км дорог направят 600 млн рублей

Исполнителю заказа необходимо будет провести ямочный ремонт, установить колодцы, нанести дорожную разметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутриквартальные проезды в Казани отремонтируют на 600 миллионов рублей. Речь идет о 7,2 км дорог. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Заказчик - ГКУ «Главтатдортранс».

Исполнителю заказа необходимо будет провести ямочный ремонт, установить колодцы, нанести дорожную разметку и выполнить ряд других работ.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт дорог направят почти полмиллиарда рублей.

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