В Татарстане на ремонт школьных пищеблоков выделят почти 900 млн рублей

В Татарстане отремонтируют 143 школьных пищеблока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане отремонтируют 143 школьных пищеблока. На эти цели из республиканского бюджета выделят 881 миллион рублей. Заказчиком является Главстрой Татарстана, а подрядчиком - «Татлизинг».

Согласно тендеру на сайте госзакупок, в Казани отремонтируют пищеблоки в лицее-интернате №2, школах №120, №135, №117, №17, №68, №10, лицее №26 имени Мусы Джалиля, гимназиях №93 и №20 имени Абдуллы Алиша.

Кроме того, ремонт столовых проведут в образовательных учреждениях Набережных Челнов, Менделеевска, Кукмора и других городах и селах республики. Работы должны быть завершены к 12 декабря 2023 года.

Напомним, что в Татарстане на ремонт 271 образовательного учреждения в текущем году выделят 7,8 миллиарда рублей. Вместе с тем на капремонт семи школ в республике направят свыше 300 миллионов рублей.

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