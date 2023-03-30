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НовостиНедвижимость30 марта 2023 7:09

В Казани построят новую дорогу по улице Алексея Козина за 19,4 млн рублей

Ее протяженность составит 1,7 километра
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Новую дорогу построят в Ново-Савиновском районе города.

Новую дорогу построят в Ново-Савиновском районе города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ново-Савиновском районе Казани построят новую автомобильную дорогу по улице Алексея Козина. На разработку документации проекта из регионального бюджета направят более 19,4 миллиона рублей.

Согласно тендеру на сайте госзакупок, протяженность новой дороги составит свыше 1,7 километра, а ширина - 24,5 метра. Количество полос движения пока варьируется от 2 до 4.

Заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчика выберут 20 апреля. Сам проект должен быть готов к 20 сентября 2023 года.

Ранее мы писали, что участок дороги Р-239 на выезде из столицы Татарстана расширят до шести полос.

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