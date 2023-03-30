Бастрыкин поручил проверить нарушения прав водителей скорой помощи в Чебоксарах

Водители пожаловались, что на свои деньги покупают запасные части и расходные материалы для служебных автомобилей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав водителей скорой помощи в Чебоксарах. Доклад должен будет предоставить руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин.

Накануне в интернете водители скорой помощи из Чебоксар опубликовали видеообращение. В нем они рассказали, что на свои деньги покупают запасные части, средства защиты, форму и расходные материалы для служебных автомобилей. Из-за нехватки персонала бригада скорой помощи может прибыть на место только через несколько часов, хотя прибытие должно осуществляться в пределах 20 минут.

По словам водителей, неоднократные обращения к работодателю и в уполномоченные органы результата не принесли. После коллективной жалобы водителей и вовсе лишили премии, говорится в видеообращении.

Сейчас исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки находятся под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба приемной председателя СК России.

Напомним, ранее в Казани пациент напал на девушку-фельдшера скорой помощи, прибывшей к нему на вызов.

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