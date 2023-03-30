В некоторых районах Татарстана приостановится телевещание

Работы запланированы с 9 до 15 часов в течение одного дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В некоторых районах Татарстана с 3 по 7 апреля будут перебои в теле- и радиовещании. Связано это с проведением плановой профилактики радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания.

Работы запланированы с 9 до 15 часов в течение одного дня. В Аксубаевском и Дрожжановском районе они пройдут 3 апреля. На следующий день профилактика намечена в Актанышском, Агрызском и Бавлинском районах. 5 апреля перебои ожидаются в Аксубаевском и Тетюшском районах, 6 апреля – в Актанышском, Альметьевском и Нижнекамском, 7 апреля – в Нурлатском.

На время проведения профилактических работ на объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиостанций.

Ранее мы сообщали о профилактических работах с 27 по 31 марта.

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