В Чебоксарах полицейские нашли торговцев-нарушителей в ТЦ «Мадагаскар»

ФОТО: Управление МВД России по городу Чебоксары

28 марта в дежурную часть полиции обратился неравнодушный житель Чебоксар. Мужчина сообщил, что в вейп-шопах в ТЦ «Мадагаскар» незаконно продают товар. Якобы никтоносодержащая продукция выставлена на обозрение, а не скрыта, как это диктует закон.

Информация подтвердилась во время визита в торговый центр сотрудников полиции. Они собрали материалы, по которым в дальнейшем нарушителей привлекут к ответственности.

В пресс-службе республиканского УМВД заявили, что подобные проверки ожидаются теперь по всей столице Чувашии.

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