Жителям Казани предлагают сдать на переработку изношенные шины

2 апреля в Казани состоится экологическая акция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 апреля в столице Республике Татарстан планируется проведение экоакции, во время которой местные жители могут сдать на переработку изношенные автомобильные и велосипедные шины.

Отслужившие свой срок покрышки после переработки станут резиновыми плитами, которые можно будет использовать, например, для покрытия детских площадок. А подарят вторую жизнь шинам на местном производстве в Тюлячинском районе.

Шины будут принимать с 10:00 до 12:00 на открытой парковке одного из торговых центров по адресу: пр.Победы, 141 (ориентир – станция #этонемусор), рассказывают в группе «ЭкоЛогично» в соцсети «Вконтакте». Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram