Почти 300 сотрудников обанкротившегося завода «ЖБК №2» в Чувашии пятый год ждут зарплату

Долг перед 292 сотрудниками составляет почти 6 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Работники предприятия «ЖБК №2», обанкротившегося в 2017 году, через суд пытаются добиться выплаты заработанных денег. Глава Чувашской Республики на совещании межведомственной комиссии заявил, что этот вопрос находится на контроле, а работники должны получить положенные выплаты.

Конкурсный управляющий Андрей Соколов рассказал, что долг на сегодняшний день обанкротившегося завода перед 292 сотрудниками составляется 5,8 миллионов рублей. Разрешить ситуацию должен будет Арбитражный суд, заседание которого по этому делу назначено на 2 мая.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram