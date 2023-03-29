В Казани установили мемориальную доску в честь кинорежиссера Станислава Говорухина

ФОТО: пресс-служба КФУ

Сегодня, 29 марта, в Казани по инициативе ученого совета Казанского федерального университета состоялось открытие мемориальной доски Станислава Говорухина. Известный советский и российский кинорежиссер является выпускником учебного заведения.

Сегодня Станиславу Говорухину исполнилось бы 87 лет, скончался сценарист пять лет назад, в 2018 году. А начинал свой жизненный путь он на геологическом факультете КФУ.

Станислав Говорухин учился в здании по ул. Кремлевской, 4/5 в 1953–1958 годах. После успешного окончания вуза работал год геологом в Средне-Волжском геологическом управлении. В 1961 году Говорухин уехал в Москву, где поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1966 году с отличием. Здесь же состоялся его режиссерский дебют, рассказали в пресс-службе университета. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram