Йошкаролинец вытащил из реки Малая Кокшага гранату

ФОТО: Управления Росгвардии по Республике Марий Эл

Вчера, 28 марта, росгвардейцы группы разминирования ОМОН «Таир» Республики Марий Эл получили сообщение о странной находке, обнаруженной в водоеме жителем Йошкар-Олы. Мужчина, закидывая в реку Малая Кокшага магнит на веревке, выловил подозрительный предмет, внешне схожий на гранату.

Росгвардецы оперативно выехали на место, где после проверки выяснили, что «боеприпас» не несет угрозы для людей. Муляж гранаты хоть и оказался не содержащим взрывчатых веществ, его дальнейшую «судьбу» теперь будут решать полицейские.

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