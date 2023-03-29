Делегаты 22 регионов России съедутся в Казань на форум по энергоресурсоэффективности

ФОТО: Минпром и торговли РТ

На следующей неделе, с 5 по 7 апреля, в МВЦ «Казань Экспо» состоится двухдневный форум, где ожидается присутствие представителей 22 регионов России. ТЭФ (прим. ред. - Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности) проводится по поручению Кабинета Министров РТ.

Программа форума будет насыщенной – запланировано 19 деловых мероприятий, выставка TatEnergyExpo-2023, разнообразные конкурсы, а также молодежный день «Мы выбираем энергоэффективность». По словам заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Марата Минибаева, в ТЭФ примут участие представители органов власти, крупных компаний и журналисты. Ключевой темой форума станет импортозамещение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram