Осенью этого года в Чебоксарах откроется «вытрезвитель»

ФОТО: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Глава Чувашской Республики накануне озвучил планы по строительству спецучреждения для жителей, пребывающих в состоянии опьянения. В десятидневный срок региональные Минстрой, Минздрав и мэрия Чебоксар завершат разработку стратегии по реализации проекта, а осенью этого года вытрезвитель должен начать свою работу.

Где он будет располагаться – пока неизвестно. Вопрос в настоящий момент согласовывается.

Проблемы в строительстве вытрезвителя в Чебоксарах обсуждаются не впервые, разговоры о создании спецучреждении ведутся в Республике с 2022 года. И, наконец, Олег Николаев, поставил точку в этом вопросе.

"Вытрезвитель должен заработать осенью», - сказал он.

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