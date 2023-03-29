В Нижнекамске реконструируют полигон промышленных отходов

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Нефтегазохимическая компания СИБУР займется реконструкцией полигона промышленных отходов предприятия «Нижнекамскнефтехим». Модернизация территории будет осуществляться согласно договору, заключенному между Росприроднадзором и местным производителем в прошлом году, рассказали в пресс-службе НКНХ.

Полигон, построенный в 1981 году, служит местом захоронения разнообразных отходов с производства «Нижнекамскнефтехим», поэтому его реконструкция очень важна. В целях уменьшения негативного влияния на окружающую среду, а также увеличения «срока службы», СИБУР принял решение о его модернизации и рекультивации.

Работы планируют завершить до 2024 года, а стоимость проекта составит более 1,7 млрд рублей. Росприроднадзор, в свою очередь, будет следить за соблюдением экологического законодательства во время проведения работ.

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