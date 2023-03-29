Гидрометцентр Татарстана предупредил об усилении ветра и похолодании до -3 градусов

Сильный ветер будет достигать до 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 30 марта в республике ожидается облачная погода, без осадков. Днем местами будет сильный ветер до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

В пятницу, 31 марта, выпадет дождь и мокрый снег. Ветер останется сильным с порывами до 15-16 метров в секунду. В ночное время будет от -1 до +4 градусов, в дневное - от +5 до +10 градусов.

Апрель начнется с дождя и умеренного ветра. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Днем он может прогреться до +11 градусов.

Напомним, ранее в Казани весна побила рекорд по температуре. Из-за резкого потепления в городе затопило более 70 участков.

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