Житель Чувашии убил приятеля жены ударом ножа в голову

Уголовное дело направлено в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

По информации следователей, в январе текущего года нетрезвы мужчина в доме своей супруги, расположенном в поселке Алтышево, из-за ревности устроил ссору с ее приятелем, пришедшим в гости. Злоумышленник нанес оппоненту не менее восьми ударов ножом по голове, шее и другим частям тела. От полученных увечий пострадавший умер на месте преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Марий Эл облил бензином и поджег полицейского.

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