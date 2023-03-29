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НовостиПроисшествия29 марта 2023 13:47

Житель Чувашии убил приятеля жены ударом ножа в голову

Потерпевший скончался на месте происшествия
Адам САГАЛ
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

По информации следователей, в январе текущего года нетрезвы мужчина в доме своей супруги, расположенном в поселке Алтышево, из-за ревности устроил ссору с ее приятелем, пришедшим в гости. Злоумышленник нанес оппоненту не менее восьми ударов ножом по голове, шее и другим частям тела. От полученных увечий пострадавший умер на месте преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Марий Эл облил бензином и поджег полицейского.

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