Жители Татарстана смогут принять участие в «Тотальном диктанте»

Диктовать текст будут актеры, певцы, блогеры и общественные деятели.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Татарстане стартовала регистрация на участие в «Тотальном диктанте». Жители республики смогут проверить знания 8 апреля на более чем тысячи площадок, около 200 из которых расположатся в Казани.
В 2023 году главными местами написания «Тотального диктанта» в Казани станут Культурный центр им. Александра Пушкина, Национальная библиотека Татарстана и Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Диктовать текст будут актеры, певцы, блогеры и общественные деятели. Для того, чтобы принять очное участие в диктанте, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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