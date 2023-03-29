Федеральная налоговая служба расширяет обмен информацией с банками

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На этой неделе еще один банк отчитался о налаживании взаимодействия с Федеральной налоговой службой России в современном цифровом формате на базе отечественного программного обеспечения.

Банк «Открытие» по согласованию с Федеральной налоговой службой внедрил проект «Витрина налогового мониторинга». В результате налажен автоматический обмен информацией с ФНС, обеспечена возможность фиксации налоговой позиции по потенциальным спорным вопросам через механизм мотивированного мнения, реализовано раскрытие налоговой отчетности от декларации до уровня выписок со всеми необходимыми контрольными процедурами. В будущем планируется подключение Витрины к системе ФНС АИС «Налог-3».

Технологическую основу проекта составило коробочное решение Лиги Цифровой Экономики. В рамках проекта проведены развертывание и адаптация решения, настройка процессов загрузки данных учета, документирование, доработка ПО под требования банка и реализация сверочных отчетов бухгалтерского учета.