Жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в апреле и июне

20 апреля рабочий день может сократиться на час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в апреле ожидается дополнительный выходной в связи с празднованием Ураза-байрам, 21 апреля. Этот день выпадает на пятницу, поэтому для жителей республики будет четырехдневная рабочая неделя. При этом не исключено, что 20 апреля рабочий день может сократиться на час.

На майские праздники татарстанцы будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также четыре дня подряд: с 6 мая по 9 мая. Еще один выходной в Татарстане ожидается в июне в связи с празднование Курбан-байрам. В этом году он выпадает на среду, 28 июня.

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