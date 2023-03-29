Татарстан стал лучшим регионом России по реализации молодежной политики

При составлении рейтинга учитывались три главных показателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстан занял первое место среди регионов России в рейтинге эффективности реализации молодежной политики за 2022 год. В республике проживает более 500 тысяч молодых людей.

При составлении рейтинга учитывались выполнение основных показателей эффективности, реализация молодежной политики в субъектах страны, а также участие в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций. Результаты опубликовала в своем telegram-канале Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

Отметим, что Марий Эл заняла второе место в группе среди регионов, в которых проживает менее 200 тысяч молодежи.

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