Депутат горсовета Набережных Челнов призвала установить бюст Сталину в парке Победы

Гурьева уверена, что жители города и депутаты поддержат ее предложение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева призвала установить бюст Иосифа Сталина в парке Победы. Таким образом женщина намерена увековечить в городе память о генсеке, который «сделал страну сверхдержавой и наградил ее ядерным щитом».

С инициативой Гурьева выступила на заседании горсовета Набережных Челнов. Женщина уверена, что жители города и депутаты поддержат ее предложение. Депутат также отметила, что бюст необходимо установить в преддверии Дня Победы. По ее мнению, именно благодаря Сталину была добыта победа в Великой Отечественной войне.

Напомним, что это далеко не первая попытка установки монумента советскому политическому деятелю в городе. Так, в декабре прошлого года во дворе частной школы в Набережных Челнах установили памятник Иосифу Сталину - это событие вызвало бурную реакцию не только у местного населения, но и жителей других регионов.

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