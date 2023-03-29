В Челнах обновят ярмарочные площадки для сельхозпроизводителей

Из бюджета Татарстана на ремонт выделят 41,4 миллиона рублей. Фото: пресс-служба мэрии

В Набережных Челнах две площадки, на которых проводят сельхозярмарки, будут обновлены. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 41,4 миллиона рублей. Речь идет о территории около стадиона «Строитель» и у ипподрома.

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил аграриев, которые обеспечивают продовольствием Набережные Челны и заявил, что для них нужно организовать более комфортные условия.

Так, в рамках работ возведут навесы и шатры, отремонтируют дороги, обновят общественные туалеты.

- Будем обустраивать эти площадки по самым современным стандартам, - подчеркнул градоначальник.

Ранее мы сообщали, что на первой весенней сельхозярмарке в Казани продали товаров на 54 млн рублей.

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