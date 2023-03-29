На объектах проведут водоснабжение, электроэнергию и канализацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане построят четыре образовательных объекта за 104,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Речь идет о строительстве:

- Многофункционального центра с начальной школой и детсадом в деревне Алан Балтасинского района;

- Спортзала в средней образовательной школе №3 в поселке Уруссу Ютазинского района;

- Cпортзала в средней образовательной школе в селе Ютаза;

- Детского сада на 340 мест в ЖК «Светлая долина» в Казани.

На объектах проведут водоснабжение, электроэнергию, канализацию, а также облагородят территорию и установят ограждения.

Напомним, в Вахитовском и Приволжском районе Казани также капитально отремонтируют девять школ.

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