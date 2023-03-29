На объектах проведут водоснабжение, электроэнергию и канализацию.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Татарстане построят четыре образовательных объекта за 104,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Речь идет о строительстве:
- Многофункционального центра с начальной школой и детсадом в деревне Алан Балтасинского района;
- Спортзала в средней образовательной школе №3 в поселке Уруссу Ютазинского района;
- Cпортзала в средней образовательной школе в селе Ютаза;
- Детского сада на 340 мест в ЖК «Светлая долина» в Казани.
На объектах проведут водоснабжение, электроэнергию, канализацию, а также облагородят территорию и установят ограждения.
Напомним, в Вахитовском и Приволжском районе Казани также капитально отремонтируют девять школ.
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