В Тетюшах при пожаре в частном доме погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 22.41. Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Ночью 28 марта в Тетюшах на улице Чехова загорелся частный одноэтажный дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

В 22.41 поступило сообщение о пожаре - горел бревенчатый дом площадью 48 квадратных метров. На место прибыл первый пожарно-спасательный гарнизон, который менее чем за 15 минут локализовал пожар. В 23.02 открытое горение было ликвидировано.

В пожаре погиб мужчина 1956 года рождения. Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, погибший часто курил и выпивал в доме, на замечания не реагировал. Предполагается, что причиной возгорание могла стать неосторожность при курении.

Ранее в Казани полицейские задержали мужчину, устроившего пожар в одном из подъездов на проспекте Победы.

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