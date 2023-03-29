Чиновники Тукаевского района могут не проходить конкурс для работы в муниципалитете

Соответствующее решение принял глава Тукаевского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 27 марта, глава Тукаевского района Фаил Камаев подписал решение, согласно которому местным чиновникам отменили прохождение конкурса для работы в муниципалитете.

Согласно документу, работодатель может не проводить конкурс на замещение должностей в органах местного самоуправления и муниципальных органах Тукаевского района. Исключение составляет лишь назначение нового руководителя местного исполкома.

Напомним, ранее первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров был отправлен под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.

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