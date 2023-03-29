Жители Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей Татарстана и его филиалы

Нацмузей Татарстана и его филиалы можно посещать бесплатно каждый первый вторник месяца. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Жители и гости Казани 5 апреля смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы. Это связано с празднованием дня рождения учреждения, сообщает пресс-служба Нацмузея республики.

Речь идет о литературном музее Габдуллы Тукая, музее Максима Горького и Федора Шаляпина, а также доме-музее Ленина, музее-квартире Мусы Джалиля, музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шариф Камала.

Эти учреждения можно посещать бесплатно каждый первый вторник месяца. Однако в связи с праздником акция переносится с 4 на 5 апреля.

Напомним, в честь Ураза-байрам телебашня в Казани окрасится в праздничные цвета.

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