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НовостиОбщество29 марта 2023 5:55

В Альметьевске ученики смогут заказывать обед через телефон

Речь идет о пилотном проекте
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Заказывать обед онлайн смогут как учащиеся, так и их родители.

Заказывать обед онлайн смогут как учащиеся, так и их родители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Альметьевска планируют протестировать проект по заказу обеда в школьном ресторане с помощью мобильного приложения. Его собираются запустить в рамках более эффективного обеспечения обучающихся горячим питанием.

Воспользоваться подобной услугой смогут как учащиеся, так и их родители. Меню будет состоять из гастрономических предпочтений детей, которые они проявляют у себя дома. Организация намерена формировать заказы заранее, присваивать им номера и по ним выдавать школьникам обед.

Кроме того, есть вероятность повышения цен на питание в полтора раза. Пилотный проект запустят в начале нового учебного года. В какой школе планируют внедрить эту систему пока неизвестно, сообщает телеканал «Новости юго-востока Татарстана».

Напомним, Центр занятости Казани предлагает трудоустройство подросткам от 14 лет. Помимо зарплаты они будут получать материальную поддержку.

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