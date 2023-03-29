Обе девушки носят платки Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Казани пропали сестры-подростки. Одной из них 15 лет, другой – 17. Они перестали выходить на связь 27 марта.

Обе девушки носят платки. Их рост 160-162 см, волосы черные, глаза карие.

Волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавших девочек. Казанцев просят обращать внимание на прохожих на улицах, в торговых центрах, в метро. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении этих девушек, просьба позвонить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

Ранее мы сообщали, что жительница Татарстана пропала в свой юбилей при загадочных обстоятельствах.

Волонтеры просят помощи в поисках

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