Казанцы могут сдать изношенные шины на переработку

Шины доставят на завод в Тюлячинском районе Татарстана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Татарстана 2 апреля состоится экологическая акция по сбору изношенных автомобильных и велосипедных шин. Казанцы смогут сдать вторсырье, из которого изготовят специальные резиновые плиты. Они будут использованы при покрытии детских площадок.

Шины доставят на завод в Тюлячинском районе Татарстана. Там в резиновую крошку будет добавлен клей, благодаря чему и изготовят плиты.

Сдать изношенные шины можно будет в течение двух часов - с 10:00 до 12:00. Пункт приема развернут на открытой парковке одного из торговых центров по адресу: проспект Победы, 141.

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