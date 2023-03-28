Новым координатором движения «Помощь рядом» в Татарстане назначен Ринат Фазылов

Фото: страница ВК Рината Фазылова

Новым координатором движения «Помощь рядом» в РТ назначен руководитель регионального исполкома ОНФ в Татарстане Ринат Фазылов. Он сменит на посту Тимура Сафина, который недавно занял пост советника руководителя движения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, что движение «Помощь рядом» появилось в 2020 году во время пандемии коронавируса. Оно объединило всех неравнодушных, которые поддерживали нуждающихся продуктами, лекарствами, а также оказывали финансовую и волонтерскую помощь. В 2022 году оно возобновило свою работу и теперь помогает военным и их семьям, а также жителям ЛНР.

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