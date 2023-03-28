Глава Альметьевска доставил бойцам СВО 16 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Альметьевского района

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов доставил бойцам СВО 16 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Он передал участникам специальной военной операции генератор, квадрокоптер, лопаты, бензопилы, сварочный аппарат и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.

Также он успел пообщаться с парнями и передать самые добрые пожелания от неравнодушных жителей. По словам Тимура Нагуманова все бойцы в хорошем расположении духа, бодры и чувствую огромную поддержку со стороны жителей Альметьевска.

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