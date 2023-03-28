Защитник «Ак Барса» Войнов восстановился от травмы и сыграет с «Авангардом»

Игрок должен выйти на лед уже 1 апреля. Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов готов сыграть с «Авангардом» в первом матче полуфинала Востока. Напомним, защитник барсов пропустил последнюю игру серии с «Адмиралом».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объяснил отсутствие Войнова своим решением. Но, как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, хоккеист получил повреждение на предыгровой тренировке во Владивостоке.

Сейчас же Вячеслав восстановился от травмы и готов сыграть уже в первой игре серии против «Авангарда». Встреча состоится в Казани 1 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.

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