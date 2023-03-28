Снег в Татарстане растает раньше середины апреля

Фото: архив КП

Снег в Татарстане растает до середины апреля, что раньше обычного срока на 10 дней из-за аномального тепла и воздействия циклонов. По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в столице Татарстана сейчас температура на 7-8 градусов выше нормы, что и способствует активному таянию снега.

Он также отметил, что в апреле в РТ может вернуться прохладная погода, но в целом температура будет в пределах нормы. Сам месяц выдастся солнечным и почти без облачности. Также, метеоролог заметил, что в этом году весна наступила раньше на две недели, чем планировалось синоптиками ранее.

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