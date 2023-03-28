Фото: архив КП Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня, 28 марта, в Казани возложили цветы к бюсту Максима Горького в честь 155-летия со дня его рождения. В акции приняли участие представители власти, работники музеев, студенты, школьники и просто неравнодушные люди.

Присутствующие отметили, что для писателя Казань имела огромное значение. Не зря он в своих произведениях упоминает и ее саму, и Камское Устье, и село Красновидово. Там он провел очень важный промежуток своей жизни, осмысливая происходящее вокруг и самого себя. В столице Татарстана он был вынужден перепробовать множество профессий. Не раз он отмечал, что его «университетами» стали те яркие личности, с которыми он здесь общался.

Помимо возложения цветов, для жителей и гостей города организовали экскурсию по музею писателя, показ документального фильма и концертную программу.

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