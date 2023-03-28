Власти Татарстана утвердили список востребованных профессий до 2030 года

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2030 года. Распоряжение подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Всего в этот перечень вошла 901 профессия и специальность. Что, кстати, больше на 44, чем в действующем до 2024 года списке. Там всего 857 специальностей. Так, ведомствам РТ поручено руководствоваться этим списком при приеме студентов в 2024-2025 гг. Туда вошли: секретарь, оператор процессов вулканизации, финансы, кладовщик, делопроизводитель и прочие. Полный список можно посмотреть здесь.

Отметим, что данный перечень формируется ежегодно и он необходим для того, чтобы совершенствовать госзаказ на подготовку кадров.

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