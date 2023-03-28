29 марта в Татарстане ожидают туман и минус два градуса

Фото: архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 29 марта, в Республике Татарстан ожидают туман и минус два градуса ниже нуля. Кроме того, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Утром и ночью большая вероятность тумана.

Так, днем в республике синоптики ожидают сильный ветер с востока до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться от минус двух до плюс двух градусов, днем столбик термометра поднимется до 5-10 градусов выше нуля.

В четверг будет чуть теплее, но облачно.

Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram