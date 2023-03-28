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НовостиОбщество28 марта 2023 15:56

В Татарстане с 1 апреля стартует санитарный двухмесячник

Его главная цель — очистка территорий населенных пунктов РТ
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 1 апреля стартует санитарно-экологический двухмесячник. Его главная цель — привести территории населенных пунктов республики в порядок после схода снега, очистка их от мусора, ликвидация навалов и пр. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков. Он также отметил, что по итогам соцопроса, 94% населения республики готовы принимать участие в таких мероприятиях. «Спасибо всем, кто нам помогает», — сказал он.

В рамках двухмесячника также планируются объезды территорий, в которых будет принимать участие и авиация.

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