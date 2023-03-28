В весенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут 15 тысяч детей

Фото: архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В эти весенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут 15 тысяч детей. В пресс-службе министерства образования РТ сообщили, что всего будет организовано 242 места отдыха для детей. 201 — это пришкольные организации, которые будут посещать более 9 тысяч ребят. 41 — загородные лагеря. Туда поедут более 5 тысяч детей.

По словам специалистов ведомства, особое внимание будет уделено работе с детьми мобилизованных бойцов. Таких порядка 170 человек. 25 из них будут отдыхать в стационарных лагерях и 148 останутся при школах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram