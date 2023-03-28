Самым медиаэффективным главой в Набережных Челнах признан Эдуард Фаттахов

Фото: nabchelny.ru

Самым медиаэффективным руководителем в Набережных Челнах признан глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Итоги рейтинга медиаэффективности глав РТ подвело агентство «ПромРейтинг».

Фаттахов ведет активную работу с участниками СВО. Это и установка мемориальных досок в память о погибших, сбор подарков в ТОС района для военных, благодарности в социальных сетях от семей мобилизованных. Также в качестве определяющих факторов названы оперативная уборка района, установка информтабличек на местах для пиротехники, органиазция походов детей в кино и др.

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