Дело передано следователю

По факту смертельного наезда на ребенка в Алексеевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила прокуратура РТ. Уголовное дело передали в производство следователю СО ОМВД России по Алексеевскому району.

Напомним, что случилась трагедия сегодня днем на улице 8 Марта в поселке Алексеевское. По предварительной информации, водитель «Шевроле» не справился с управлением и наехал на мальчика-велосипедиста. От полученных травм ребенок, на вид которому 7-8 лет, скончался. На фотографиях с места трагедии видны обломки велосипеда и протараненный автомобилем забор. На место аварии выежал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров.

Позднее в сети появилось видео. Водитель иномарки на высокой скорости заехал в парк, в котором дети катались на велосипедах. Троим из них удалось отбежать в сторону, а один был сбит водителем «Шевроле».

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