Татарстан занял десятое место по среднему размеру микрозаймов в России

Фото: архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Татарстан занял десятое место в России по среднему размеру микрозаймов. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Так, в феврале 2023 года сумма микрозаймов в республике составила 8500 рублей. Это на 5,2% меньше, чем в январе. Первое место в этом рейтинге занял Ставропольский край. Именно там получилась самая большая средняя сумма микрозаймов — 11400 рублей.

В тройку также попали Москва с 10400 рублей и Ханты-Мансийский автономный округ. Там сумма составила 9900 рублей.

В целом по России, сумма среднего микрозайма составила чуть менее 9 тысяч рублей. Это почти на 5% меньше, чем в январе.

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