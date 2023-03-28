В минэкологии Татарстана прокомментировали вырытый канал в Казани

Фото: архив КП

В министерстве экологии Татарстана прокомментировали вырытый канал на полуострове Локомотив в Казани. Там сообщили, что решения на пользование этим участком нет.

По словам специалистов ведомства, которые выехали на место, техники там не было, но были обнаружены следы деятельности и канал заполненный водой. Его ширина составляет примерно 40 метров, длина от 70 до 83. Сейчас ведутся работы по установление кадастрового номера участка и определения его собственника. «Решение на водопользование данным участком акватории Куйбышевского водохранилища не выдавалось», — сказали они.

Ранее издание «Бизнес Онлайн» обратили внимание, что на полуострове проводятся работы с использованием специальной техники, которая делили территорию на несколько частей. Было сделано предположение, что велось складирование песка компанией Равиля Зиганшина, восстанавливался судоходный ход.

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