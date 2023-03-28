В Казани задержали мужчину, напавшего на врача скорой медицинской помощи

Фельдшеру оказали первую помощь, и она вернулась к работе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани полицейские задержали мужчину, напавшего на врача скорой медицинской помощи. Дебошир ударил фельдшера, в результате чего та получила ушиб носа. Ей оказали первую помощь, и девушка вновь приступила к работе, рассказали «КП» в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Инцидент произошел 27 марта, когда 38-летний житель Казани вызвал себе «скорую». Медики прибыли на место, стали оказывать мужчине помощь, как вдруг он набросился на девушку-фельдшера и нанес ей побои. Сотрудники «скорой помощи» выбежали на улицу и позвонили в отдел полиции «Азино-2».

Правоохранительные органы задержали мужчину. Оказалось, что он был пьяным. Теперь его привлекут к административной ответственности по статье побои, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

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