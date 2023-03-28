В казанском поселке Игумново осушили затопленный участок улицы

Данная территория взята под особый контроль. Фото: @kirmosinfo

В казанском поселке Игумново осушили затопленную улицу Проезжую. Это произошло из-за резкого потепления и повышения уровня воды в малых реках. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Кировского и Московского районов.

К решению проблемы с подтоплением оперативно подключились специалисты МЧС, Комитета внешнего благоустройства, МУП «Городское благоустройство» и администрации. В борьбе с паводком было использовано 15 единиц техники и 8 мотопомп.

- Сейчас ситуация стабилизировалась - вода уходит, в течение дня территория осушится полностью. Большое спасибо всем службам, кто принимал участие в ликвидации данного затопления, - отметила пресс-служба администрации районов.

Отметим, данная территория взята под особый контроль. Специалисты ведут постоянный мониторинг текущей ситуации.

Напомним, в Татарстане прогнозируется ухудшение ситуации с весенним паводком.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram