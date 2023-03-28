Строительство крематория в Казани проинвестирует компания из Санкт-Петербурга

Строительство крематория в Казани планируют начать в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания из Санкт-Петербурга «Ритуал.Ру» проинвестирует строительство крематория в столице Татарстана. Она выкупила 80% долей ООО «Казанский крематорий» — новое предприятие было зарегистрировано в феврале.

Строительство частного крематория в городе планируют начать в 2023 году, инвестировав в него порядка 250 миллионов рублей.

Оставшиеся 10% долей принадлежат предпринимателям Алексею Походному и Андрею Савиных, владеющему долями в Кировском и Чувашском региональных крематориях. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что в казанском крематории смогут проводит 7 тысяч кремаций в год.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram