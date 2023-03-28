В Татарстане в результате столкновения иномарок пострадал ребенок

В результате ДТП различные травмы получили водители обоих автомобилей и один малолетний пассажир. Фото: прокуратура РТ

В Татарстане при столкновении двух иномарок пострадал ребенок. Авария произошла 28 марта около 15:25 на въезде в город Чистополь.

Согласно предварительной информации, автомобиль Nissan Tiida выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lifan Solano. В результате ДТП различные травмы получили водители обоих автомобилей и один малолетний пассажир. Всех пострадавших госпитализировали.

На место происшествия выезжал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. По факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане смертельное ДТП с участием ребенка попало на видео.

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